Corrèze : une mairie porte plainte après la découverte d'une cinquantaine de cochons d'Inde abandonnés

"Je suis très en colère, c'est un comportement irresponsable". Contactée par France Bleu Limousin, voici la réaction de Sylvie Lorenzon, maire de Saint-Cernin-de-Larche, en Corrèze. Une cinquantaine de cochons d'inde abandonnés ont été retrouvés dans un chemin rural de la commune.

L'histoire commence le 14 juillet, au moment des fortes pluies. Selon l'élue, une voiture est aperçue embourbée dans un des chemins du village, situé au bord de la rivière. Le week-end venu, des riverains s'y promènent et découvrent une trentaine de cochons d'inde, rassemblés les uns à côtés des autres. Ils les attrapent, les mettent dans des enclos et appellent ensuite la municipalité. La SPA de Tulle s'en est ensuite occupé.

Une dizaine de rongeur décédés

L'affaire ne s'arrête pas là. Le week-end dernier, des riverains suivent de nouveau des traces de pneus sur ce chemin et tombent cette fois-ci sur une vingtaine de cochons d'inde, cachés notamment dans des buissons. Une dizaine d'entre eux est décédée. Une équipe de piégeurs est alors appelée sur place pour récupérer les rongeurs. Ils ont ensuite été remis à une association à Terrasson, en Dordogne, et si cela est possible, seront proposés à l'adoption.

Plainte déposée

Choquée par cette découverte la maire de Saint-Cernan a décidé en début de semaine de porter plainte auprès de la gendarmerie. Une enquête est ainsi ouverte pour dépôt sauvage d'animaux domestique. Un bloc de béton a également été installé à l'entrée du chemin pour éviter que des voitures ne l'empruntent. L'édile s'interroge "qui a pu faire ça ? Peut-être que la personne s'est laissée dépasser mais ce n'est pas une raison".