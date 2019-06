Corrèze : la route Malemort - Sainte-Féréole, qui menace de s'effondrer, désormais interdite à la circulation

Malemort-sur-Corrèze, France

Il y a près deux mois, France Bleu Limousin s'est fait l'écho d'un décaissement sévère pour la construction d'une maison sur la commune de Malemort, en Corrèze. Si conséquent, et a priori bien plus important qu'autorisé, qu'il a d'importantes répercutions pour une maison voisine, et encore pour la route départementale 44 qui va de Malemort à Sainte-Féréole.

Depuis, et notamment avec les pluies des derniers jours, la situation vient sérieusement de se dégrader au niveau de la chaussée. D'où cette décision radicale que vient de prendre le conseil départemental de Corrèze, qui gère les routes. " Pour des raisons de sécurité absolues ", il vient de décider d'interdire l'axe à la circulation à compter de ce vendredi 7 juin à 18 heures.

"Risque grave et imminent d'effondrement"

Cette interdiction de circulation est " effective dans les deux sens afin de préserver les usagers face à un risque grave et imminent d'effondrement de la chaussée " indique le conseil départemental. Par ailleurs, il fait savoir que les travaux de confortement débuteront lundi 17 juin et dureront jusqu'à la fin du mois de juillet. En attendant, une déviation est mise en place via le contournement Nord de Malemort et Brive. Durant cette période, les services du Conseil départemental de la Corrèze et de la Commune de Malemort restent à la disposition des usagers pour tout renseignement complémentaire au 05.55.26.19.19 ou au 05.55.92.81.40.