Corrèze : le champion de handbike Mathieu Bosredon renversé par une voiture qui a pris la fuite

Mathieu Bosredon ne souffre, a priori, d'aucune grave blessure en attendant de passer des examens complémentaires. Mais il assure à France Bleu Limousin que " le pire a été évité de peu " ce jeudi en fin de matinée. Le champion de handbike (multiple champion de France, médaillé de bronze aux championnats du monde en 2015, 4e aux Jeux Olympiques en 2016) a en effet été renversé par une voiture alors qu'il était à l'entraînement en Corrèze sur la route départementale 921 qui va de Brive vers Lanteuil.

La voiture "décélère puis prend la fuite"

Peu après 11h30, sur la commune de la Chapelle aux Brocs, il explique " qu'une Renault Clio grise, phase 2 " a arraché la roue arrière gauche de son handbike au moment du dépassement " effectué à grande vitesse. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, ça va tellement vite " continue le champion corrézien, " pourtant j'avais le drapeau rouge en hauteur au dessus du handbike pour signaler ma présence. Il est impossible de ne pas me voir sinon je me serai fait rouler dessus ". Dans la collision, la voiture perd l'enjoliveur d'une de ses roues. Mais " après avoir décéléré quelques mètres plus loin, elle est repartie et a pris la fuite ".

Une plainte déposée ce jeudi après-midi

Secouru par une infirmière et un médecin qui se sont arrêtés sur les lieux, Mathieu Bosredon lance ainsi un appel à témoins pour tenter de retrouver la voiture et son conducteur. " Abandonner quelqu'un sur la route alors qu'on vient de le percuter est inadmissible " ajoute celui qui était en train de préparer une épreuve de coupe du Monde dans une dizaine de jours... désormais fortement compromise car son handbike est très abîmé. Ce jeudi après-midi, il va déposer plainte à la gendarmerie.