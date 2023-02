Corrèze : le gérant des soirées "open bar cannabis" condamné à 2 ans de prison ferme

L'affaire avait fait grand bruit à Tulle. Elle était jugé ce jeudi devant le tribunal. La décision a été rendue tard dans la nuit : le gérant du bar l'Hacienda a été condamné à deux ans de prison ferme, avec mandat de dépôt et interdiction de gérance. Un couple d'amis, dont une personne était en état de récidive**, a été condamné également respectivement à 18 mois et 3 ans de prison** avec sursis (respectivement 6 mois et 2 ans).

L'histoire avait été mise au jour en janvier dernier, après un coup de filet dans le bar-restaurant l'Hacienda , dans le centre-ville de Tulle. Selon les premières informations, il servait de plaque tournante à un trafic de cannabis, et le patron fait partie des suspects poursuivis dans cette affaire. Les prévenus avait été interpellés le 9 janvier dernier et 200g de cannabis et 7 000 euros avaient été saisis dans l'établissement