Corrèze : les auteurs de cambriolages à Larche et Saint-Pantaléon-de-Larche interpellés

Deux ressortissants Albanais ont été interpellés jeudi soir par les gendarmes corréziens. Ils sont soupçonnés d'être les auteurs d'une série de cambriolages à Larche et Saint-Pantaléon-de-Larche.

Les gendarmes avaient constaté une recrudescence des cambriolages dans des maisons des communes de Larche et de Saint-Pantaléon-de-Larche près de Brive depuis la mi-décembre. La brigade de recherche de Brive, le groupe de lutte contre les cambriolages et le PSIG (peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) avaient alors mis en place un dispositif de surveillance tous les soirs. Il a payé.

Confondu par une empreinte de chaussure

Jeudi soir ils ont repéré deux individus suspects qu'ils ont décidé de contrôler. Les deux hommes avaient sur eux une grosse somme d'argent, 1100 euros chacun. Les gendarmes ont trouvé également sur l'un un tournevis, des gants, une lampe torche. Mais surtout il s'est avéré que l'un portait des chaussures dont les semelles correspondaient parfaitement à des empreintes retrouvées sur l'un des lieux de cambriolage. Les gendarmes ont donc interpellé les deux hommes.

18 cambriolages

Les deux hommes sont des ressortissants Albanais tous les deux nés en 1989. Lors de leur garde à vue l'un d'eux a avoué être l'auteur de 18 cambriolages depuis le 15 décembre. Il prenait ce qu'il trouvait de facilement revendable : argent, bijou, petit matériel informatique. Le second en revanche nie les faits. Mais il est impliqué par les déclarations de son comparse. Une information judiciaire sera ouverte ce samedi.