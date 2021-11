Corrèze : les avocats inquiets pour le secret professionnel

Les avocats s'inquiètent du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Le texte, qui n'est pas encore adopté, prévoit que le secret professionnel de l'avocat ne serait plus opposable dans certains dossiers. Dans une motion, les bâtonniers de Tulle et de Brive jugent les nouvelles mesures inutiles. Ils s'inquiètent également des libertés publiques et et des droits fondamentaux.

France Bleu Limousin : Pourquoi ce projet de loi, et notamment la question du secret professionnel, vous inquiète ?

Me Julien Freyssinet, bâtonnier du barreau de Tulle : Pour rappel, le secret professionnel de l'avocat est absolu et indivisible, c'est à dire qu'il couvre tous les pans de l'activité de l'avocat qui est à la fois la défense et le conseil. Aujourd'hui, ce projet de loi, tel qu'il est rédigé, pose difficulté puisqu'il permet de porter atteinte à ce secret professionnel dans un premier secteur bien particulier, qui est celui du conseil en matière fiscale notamment. Dès lors que l'une des infractions visées sera caractérisée ou en tout cas, qu'on aura des soupçons ou qu'une enquête sera diligentée sur la base de ces infractions, les autorités pourront finalement avoir accès notamment au dossier d'un avocat et mettre la main à tout ce qui est confidentiel : les échanges entre un client et son avocat, les notes prises par l'avocat lors des rendez-vous. Bref, tout ce qui fait le contenu d'un dossier. Ça, c'est un premier problème puisque c'est une première exception et l'inquiétude, c'est finalement, on le sait tous, qu'une première exception en appelle souvent d'autres.

Ensuite, on nous avons également un alinéa 2 dont la rédaction, à mon sens, pose difficulté dans le sens où, si l'avocat fait l'objet de manœuvres, d'abus de la part de son client, autrement dit, s'il est trompé en toute matière, en tout cas, c'est comme ça que nous interprétons, on pourra une fois de plus porter atteinte à ce secret professionnel. Et là, on n'échappe quelque part au domaine purement fiscal, ce qui est très dangereux puisque c'est le fondement d'une société démocratique, qu'un client puisse se confier toute liberté à son avocat, mais surtout de la relation de confiance qui est nécessaire lorsqu'un avocat doit conseiller son client. Pour cela, il doit pouvoir recevoir toutes ses confidences, ce qu'il ne fera plus s'il craint en effet que les autorités puissent avoir accès à ce qu'il aura dit à son avocat.

Pourquoi ça vous dérange ?

Qu'est ce qu'on entend par un avocat qui fait l'objet de manœuvres? Qui aurait été trompé? Qui va finalement déterminé que c'est réellement la situation? Et puis, surtout, sa formulation générale me fait craindre, en effet que ça couvre tous les secteurs d'activité de l'avocat, tous les secteurs du droit, ce qui est quand même problématique puisqu'un client, forcément, ne se livrera pas de la même manière s'il craint que finalement, ses confidences puissent faire l'objet d'une mise sur la place ou en tout cas, que d'autres autorités puissent y avoir accès. La confiance s'en trouvera extrêmement détériorée. Ce n'est pas admissible clairement.