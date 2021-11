Corrèze : les avocats manifestent contre la suppression de leur secret professionnel

Les avocats manifestaient un peu partout en France ce mardi à l'appel de la conférence des bâtonniers. En Corrèze, un rassemblement avait lieu devant les palais de justice de Tulle et de Brive en début d'après-midi. Une nouvelle action contre le projet de loi qui vise à supprimer le secret professionnel des avocats dans certains types d'affaires, principalement les affaires économiques et financières.

Une relation de confiance nécessaire

Une suppression inacceptable pour les avocats qui craignent que ce soit là le début d'une suppression plus complète de ce secret qui pour eux est absolument nécessaire pour leurs clients comme l'explique Julien Freyssinet, le bâtonnier des avocats de Tulle. Une question de confiance être eux et ce dernier. "Le risque est que cette relation de confiance ne soit plus garantie au client, qu'il va pourvoir se confier en toute quiétude et recevoir les conseils qui sont les plus pertinents". Avec du coup le risque que le client ne dise pas tout à son avocat et que certaines affaires soient ainsi mal traitées.