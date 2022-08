Corrèze : les pompiers mobilisés sur un incendie difficile ce mercredi à Saint Geniez ô Merle

Un incendie s’est déclaré, ce mercredi après-midi, à Saint-Geniez-ô-Merle, dans le sud-est de la Corrèze. D'après les premières constatations, le feu serait parti d’un engin agricole.

Soixante-cinq pompiers avec des engins de lutte contre les feux de forêt sont engagés sur ce sinistre difficile d'accès en raison du terrain pentu. Une dizaine d'hectares de végétation (bois, feuillus et pins) ont brûlé et le feu s’étendait encore à 18h30 ce mercredi. Gendarmes et pompiers ont évacué 7 habitants d'un hameau et deux autres hameaux de la commune sont menacés par les flammes.

Par solidarité, trois agriculteurs de la commune sont venus fournir de l'eau aux pompiers à l'aide de citernes agricoles.