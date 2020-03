Corrèze : nouvel incendie dans un immeuble du centre-ville de Brive cette nuit

Un nouvel incendie s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi ans le centre-ville de Brive, en Corrèze. Le feu aurait pris vers 22 heures, apparemment dans les sous-sols d'une boulangerie de la place Charles-de-Gaulle, non loin de la Collégiale, dans le centre-ancien de cité gaillarde.

Les pompiers de Brive sont intervenus très vite, et ont maîtrisé le sinistre assez rapidement. Il y a eu quelques évacuations de personnes vivant à proximité et quelques dégâts, non-évalués avec précision à cette heure. Mais fort heureusement, il n'y a pas eu de blessé. On ne connaît pas l'origine du sinistre.

En juillet 2019, la place Charles-de-Gaulle de Brive avait déjà été le théâtre d'un incendie, beaucoup plus spectaculaire. Et puis en janvier dernier, un incendie avait touché un immeuble de la rue de Turenne.