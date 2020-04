Après un incendie samedi à Lamazière-Basse, les pompiers de la Corrèze ont été à nouveau mobilisés ce dimanche sur un feu de forêt, cette fois-ci à Bassignac le Bas. Il a détruit 2 à 3 hectares de végétation et a nécessité des moyens importants.

Corrèze : plus de 2 hectares de forêt ont encore brûlé ce dimanche

Après avoir lutté quelques heures contre un feu de végétation à Lamazaière-Basse samedi après-midi, les pompiers de la Corrèze sont à nouveau intervenus plusieurs heures, ce dimanche après-midi vers 17 heures, sur un incendie de forêt à Bassignac le Bas.

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours a dû mobiliser 50 sapeurs-pompiers et des engins d'intervention en raison d'un terrain accidenté et escarpé, mais aussi d'un risque de propagation. Le feu a finalement pu être circonscrit en trois heures mais il a détruit 2 à 3 hectares de végétation.