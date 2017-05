Corrèze : poussée de violence à Ussel, le ras-le-bol du maire

Dans la nuit de vendredi à samedi, policiers et gendarmes ont été confrontés à une quinzaine de jeunes alcoolisés, déterminés à en découdre en centre-ville. Un policier a été blessé. Ce n'est pas la première fois que des incidents ont lieu à Ussel.

Dans la nuit de vendredi à samedi, une quinzaine de jeunes alcoolisés s'en sont pris aux forces de l'ordre. La gendarmerie est venue en renfort de la police. Un policier a reçu des coups de genou dans les parties intimes. L'auteur des faits a été interpellé.

Un jeune jugé ce lundi

Un jeune d'une vingtaine d'années, déjà bien connu des services de police a été interpellé après ces échauffourées. C'est lui qui a frappé le policier, selon les témoins de la scène. Il sera jugé ce lundi après-midi à Tulle, en comparution immédiate. Après ces tensions, policiers et gendarmes ont découvert un gymnase vandalisé toujours sur la commune d'Ussel. Vitres et portes cassées. Y a t-il un lien ? On ne le sait pas pour le moment.

Des mois que ça dure

Ussel qui en tout cas n'en est pas à sa première nuit agitée. "Ce sont des jeunes d'à peine vingt ans qui provoquent de manière récurrente", expliquent les policiers. En mars par exemple, la salle polyvalente avait été caillassée. Le maire Christophe Arfeuillère en a marre et l'a fait savoir sur sa page Facebook. "Il est inconcevable qu'à Ussel une bande de racailles tente de faire la loi. Je prendrai toutes les mesures et sanctions à l'encontre de ces jeunes et de leurs familles." écrit -il.