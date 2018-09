Un homme de 51 ans vient d'être condamné, ce jeudi à Brive, à six mois de prison avec sursis mise à l'épreuve. En mai dernier, il s'en était pris à sa femme et ses amis après des violences conjugales en les menaçant avec un pistolet.

Brive-la-Gaillarde, France

Il était, entre autres, allé menacer avec un pistolet un couple d'amis à Lubersac chez qui sa femme s'était réfugiée après des violences conjugales. Cet homme de 51 ans installé à Saint Martin Sepert, en Corrèze, vient d'être condamné ce jeudi à six mois de prison avec sursis mise à l'épreuve pendant deux ans pour ces faits remontant au 13 mai dernier.

Une dizaine de fusils de chasse et des carabines au domicile

Ce dimanche soir là, l'homme avait aussi refusé d'obtempérer aux gendarmes venus l'interpeller. Il était alcoolisé au moment des faits et les militaires avaient ensuite découvert chez lui une dizaine de fusils de chasse et deux carabines qu'il n'avait pas le droit de détenir. Une interdiction de détention d'arme pendant cinq ans et une interdiction de repasser le permis de conduire pendant trois mois ont été prononcées par le tribunal de Brive. L'homme a enfin interdiction d'entrer en contact avec les victimes pendant deux ans, et devra suivre des soins.