Corrèze : quatre blessés dans un accident de la route à Ussel

Les pompiers sont intervenus ce samedi après-midi peu avant 14 heures sur la route départementales 1089, au niveau de Ussel, en Corrèze, après un accident de la circulation. Deux voitures sont entrées en collision faisant quatre blessés, dont deux graves.

Une petite fille de 7 ans parmi les blessés

Les victimes les plus gravement touchées sont un homme et une femme de 40 ans. Un autre homme de 24 ans et une fillette de 7 ans ont été plus légèrement atteints. Ils ont tous été pris en charge à l'hôpital de Ussel.

La route a été barrée le temps de l'intervention des secours et une déviation a été mise en place.