La circulation est de nouveau possible sur l'A20 dans le sens Paris Toulouse en Corrèze, depuis ce samedi soir. Un peu plus tôt dans la journée un camion s'est embrasé à la hauteur d'Ussac, la circulation a dû être coupée pendant plus de 4 heures, elle sera encore perturbée en début de semaine.

Ussac, France

Il est de nouveau possible de circuler sur l'A20 à hauteur d'Ussac en Corrèze mais sur une seule voie pour l'instant. Ce samedi après midi un camion a pris feu et a complètement brûlé, obligeant pompiers et forces de l'ordre à couper la circulation dans le sens Paris Toulouse à hauteur de la sortie 49 vers Ussac et Brive Est. Deux déviations avaient été mises en place sur l'A89 et sur l'A20.

Vers 21h l'ensemble des déviations ont été levées, et la circulation est, depuis, de nouveau possible mais sur une seule voie. L'incendie a en effet occasionné de gros dégâts sur la chaussée. Il faudra attendre probablement le début de semaine prochaine pour que la situation revienne à la normal.