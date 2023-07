Corrèze : sabotage ou accident, un radar cassé et emporté sur un passage à niveau à Allassac

Un radar coupé et emporté en Corrèze : c'est ce qu'ont découvert ce mardi 25 juillet les gendarmes au lieu-dit Saint-Laurent, à Allassac. Visiblement, cela faisait plusieurs jours que le radar du passage à niveau était endommagé et ne fonctionnait donc plus. Le mat a été scié et la partie haute, emportée. On ignore s'il s'agit d'un accident ou un acte intentionnel. En tout cas, selon la gendarmerie, aucun dommages n'ont été constatés sur d'autres radars en Corrèze.

Radar hors d'usage

L'entreprise qui avait installé l'engin, s'est déplacée pour enrouler le mat de scotch, afin de ne blesser personne. Le radar reste hors d'usage. Une enquête est en cours.