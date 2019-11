Corrèze - Semaine pour l'emploi des personnes handicapées : "les voir heureuses est notre unité de mesure"

Saint-Pantaléon-de-Larche, France

515.000 : c'est le nombre de demandeurs d'emplois en situation de handicap en France, selon le gouvernement. D'ailleurs 18% des handicapés en capacité de travailler sont au chômage dans le pays : soit presque deux sur dix. C'est deux fois plus que la moyenne nationale, établie à 9% pour l'ensemble de la population. Plusieurs initiatives sont menées en ce moment à l'occasion de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Ce lundi, le gouvernement vient d'ailleurs d'annoncer diverses mesures pour favoriser leur insertion car, selon les derniers chiffres disponibles en 2017, ni le secteur privé ni le secteur public ne respectent le seuil obligatoire fixé par la loi (6% de l'effectif des entreprises).

"Je suis comme les autres, pas différentes"

France Bleu Limousin a au contraire décidé de trouver un exemple où les personnes handicapées ont leur entière place en entreprise. La boulangerie Salesse, basée à Saint-Pantaléon-de-Larche dans l'agglo de Brive, compte deux salariées concernées (aussi accompagnées par l'Adapei de Corrèze à Malemort) parmi les quatorze. Dans le laboratoire de l'entreprise, à son plan de travail, il y a Mélanie. Les mains pleines de farine en train de " rabattre les pâtes. Ensuite, on les laisse pousser jusqu'au lendemain matin, avant de les mettre au four " détaille-t-elle. Âgée de 26 ans, elle travaille ici depuis un an et demi avec bonheur. " Comme je vais aussi dans un centre éducatif, cela permet de voir autre chose " sourit-elle. Un peu plus loin, Amélie est elle en train d'étiqueter des baguettes prêtes à être expédiées. Ici, elle tient à prouver tous les jours " que je suis comme les autres et pas différente ". Être là est une grande victoire, aussi bien pour elle que pour Mélanie. " Justement, l'objectif est d'avoir un emploi en milieu ordinaire ". Telle est leur motivation quotidienne.

Amélie est l'une des deux salariées en situation de handicap © Radio France - Nicolas Blanzat

"Faire épanouir des gens au travail en leur donnant des responsabilités"

Bien sûr, leurs collègues boulangers ne sont jamais très loin pour les accompagner dans certaines tâches. " Cela se passe vraiment très bien " explique Vincent, boulanger. " C'est aussi valorisant pour nous d'apporter un encadrement et notre expérience " à des collègues comme les autres pour les missions à remplir. " Si on avait un employé ordinaire, entre guillemets, il ne ferait pas mieux " ajoute-t-il, quand Max, autre boulanger, estime " que cela ne change rien " au quotidien. " Le pain, c'est la vie et le partage " embraye la co-gérante Sandrine Salesse, " il est donc important qu'il soit fabriqué dans ces mêmes conditions ". Certes, il a fallu un peu tâtonner le temps de trouver les bons profils pour ces postes. Mais cela tenait à l'autre co-gérant, Stéphane Chebassier, fort d'expériences vécues plus tôt dans son parcours professionnel. " J'ai découvert qu'on pouvait faire épanouir des gens au travail en leur donnant des responsabilités, et d'aller de plus en plus loin avec certaines " indique-t-il. " De voir nos deux salariées heureuses le matin quand elles arrivent, de les voir demandeuses de nouvelles tâches, c'est notre unité de mesure ". La démarche de l'entreprise est volontaire, car elle est trop petite pour être soumise à des obligations en la matière. Au contraire des grosses structures.