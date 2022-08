Corrèze : son troupeau est décimé par un incendie, les voisins d'un éleveur lancent une cagnotte solidaire

Une vingtaine de bêtes ont péri dans le feu d'un bâtiment agricole ce dimanche à Corrèze. Pour soutenir l'éleveur, qui a aussi perdu du matériel agricole et du fourrage dans l'incendie, ses voisins lancent une cagnotte solidaire.

Un violent incendie à causé la mort d'une vingtaine de bêtes et brûlé du matériel agricole et du fourrage chez un éleveur de Corrèze, ce dimanche.

13 vaches et 6 veaux ont péri dans l'incendie qui a ravagé un bâtiment agricole de 300 mètres carrés ce dimanche sur la commune de Corrèze, au lieu-dit Puynèdre. Malgré leur intervention rapide, les pompiers n'ont rien pu faire pour sauver les bovins. Un gros coup dur pour l'éleveur qui a aussi perdu du matériel agricole et du fourrage. L'émotion a également gagné tout le voisinage et engendré un vaste élan de solidarité. Une collecte a ainsi été lancée pour lui venir en aide.

Les voisins se sont aussi mobilisés pour aider à rapatrier les bêtes que l'éleveur avait réussi à faire sortir de la grange, avant que le feu ne deviennent trop violent pour agir. Plusieurs éleveurs lui ont déjà amené du foin pour les nourrir, soutien indispensable en cette période de sécheresse. Les fonds récoltés doivent permettre de "faire face au plus urgent (achat de fourrage, matériel...) et aussi lui permettre de reconstruire son outil de travail qui représente toute sa vie" indique Sophie Rejaud, l'organisatrice de la collecte.