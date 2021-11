Corrèze : un appel à témoin lancé par les gendarmes après la disparition d'un jeune garçon de 13 ans

Un appel à témoin a été lancé par la Gendarmerie de la Corrèze. Depuis ce dimanche, vers 15h00, un mineur de 13 ans est en fugue. Le mineur a disparu au niveau de l'aire de Puy de Grace sur l'autoroute A20 dans le secteur Perpezac-le-Noir.

Le Jeune homme est de type africain et il mesure 1m60. Ses cheveux sont courts et teints en blond. Au moment de sa fugue, il portait une veste grise et verte descendant jusqu'à ses genoux ainsi qu'un jean bleu et des baskets Si vous avez des informations pour localiser le jeune garçon, il faut contacter le 17.