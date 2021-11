Corrèze : un arbitre de football agressé ce week-end par un joueur d'Allassac, le joueur exclu par son club

Lors d'une fin de match mouvementée en district, un arbitre a été frappé par un joueur du club d'Allassac. Blessé, il compte porter plainte. Le joueur mis en cause a été exclu de son club d'Allassac par ses dirigeants. Une commission de discipline a lieu ce mardi soir au district de la Corrèze.

C'était dimanche vers 17 heures. Le match entre Saint-Germain-les-Vergnes et Allassac se déroule tranquillement dans de bonnes conditions. Tout d'un coup, à la fin de la rencontre, alors qu'on s'acheminait vers un match nul (0-0), l'arbitre de la rencontre Vincent Caron signale un pénalty contre l'équipe visiteuse d'Allassac. Le tireur de St Germain marque le but. C'est après le coup de sifflet final qui intervient peu après qu'un des joueurs de l'équipe d'Allassac s'approche de l'arbitre et lui met un coup de poing. L'agression donne lieu à la venue des autorités : les gendarmes sont appelés sur place pour constater la blessure.

"Un geste à l'encontre de nos valeurs"

Dès le dimanche soir, le président d'Allassac Christian Pouch comme celui de Saint-Germain Benjamin Lacombe en réfère au président du district. Le club d'Allassac sera d'ailleurs entendu par la commission de discipline. Mais d'ores-et-déjà, le président Pouch a pris la décision, après réunion avec son comité directeur lundi soir, d'exclure le joueur de son groupe. "Ce geste va à l'encontre de nos valeurs de solidarité, de respect et d'accueil que nous inculquons à notre équipe de jeune mais aussi à tout l'ensemble des personnes qui rayonnent autour du club (bénévoles, licenciés sportifs, dirigeants, partenaires privés et publics)" explique le président du club d'Allassac.

L'arbitre pourrait porter plainte, selon plusieurs sources. Quant au district de la Corrèze, il devrait prendre une sanction envers le joueur, mais peut-être aussi envers le club. On parle de plusieurs années de suspension pour le joueur. En ce qui concerne le club, la commission de discipline devra statuer, dans les six semaines maximum, sur la manière dont il a réagi suite à cet acte grave.