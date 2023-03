Corrèze : un automobiliste décède après une sortie de route

Un automobiliste de 31 ans a succombé à un accident, dans la nuit de vendredi à samedi sur la commune de Latronche, à l'est de la Corrèze. Selon les premiers éléments, il a fait une sortie de route sur la départementale 55 et a terminé sa course contre la souche d'un arbre, peu après minuit. Il n'y a pas d'autre véhicule impliqué. Les gendarmes ont ouvert une enquête pour préciser les circonstances de ce drame.

