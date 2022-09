Corrèze : un automobiliste secouru grâce à son système d'appel d'urgence

Un quinquagénaire a été secouru ce mercredi matin sur l'A89 grâce au système d'appel d'urgence de son véhicule. Ce bouton se trouve dans l'habitacle pour prévenir une plateforme, qui appelle ensuite les secours en donnant les coordonnées GPS. Ce système "e-call" est obligatoire sur toutes les voitures neuves depuis 2018.

Pour une raison inconnue, le conducteur a fait une sortie de route au niveau d'Ussel vers 6h du matin. Les pompiers de la Corrèze, qui ont reçu l'appel, se sont rapidement rendus sur place et retrouvé le véhicule accidenté en contre bas de l'autoroute. Le conducteur, légèrement blessé, a été pris en charge et transporté à l'hôpital d'Ussel.

De plus en plus de demandes d'interventions via l"e-call"

Le Service départemental d'Incendie et de Secours de la Corrèze explique qu'il reçoit de plus en plus ce type d'appel. Le système "e-call" fonctionne un peu comme la télé-assistance, selon le type de véhicule le conducteur peut parler à la plateforme, l'alerte peut être lancée au moment du déclenchement de l'airbag. Pratique quand le portable ne fonctionne pas ou a été perdu dans l'accident et que l'on se trouve dans une zone isolée.