Corrèze : un camion se renverse et perd son chargement à Lubersac

Un impressionnant accident de camion s'est produit ce lundi en fin de matinée à Lubersac, sur la départementale 901. Il n'y a pas de blessé, mais la route est coupée entre Lubersac et Arnac-Pompadour car le poids-lourds s'est renversé et est toujours couché en travers de la chaussée à la mi-journée. Le véhicule s'est également éventré, laissant échapper une bonne partie de sa cargaison. Le temps d'évacuer ces boites de compotes et le camion, les gendarmes ont mis en place une déviation par Troche.

