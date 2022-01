Corrèze : un camion se renverse et perd un tractopelle sur l'A89, la circulation perturbée

Un spectaculaire accident s'est produit ce lundi en début d'après-midi sur l'autoroute A89, dans le sens Bordeaux - Clermont-Ferrand. Un camion a percuté le terre-plein central à hauteur de Mansac, quelques kilomètres avant Brive. Le tractopelle qu'il transportait a basculé sur la voie en face. Le conducteur du poids-lourd, âgé de 59 ans, a été blessé dans l'accident mais ses jours ne sont pas en danger. Il a été transféré à l'hôpital de Brive.

En conséquence, la circulation est fortement perturbée dans le secteur. L'A89 est coupée à hauteur de Mansac pour ceux qui roulent en direction de Brive et Clermont-Ferrand. Ils sont obligés de prendre la sortie 18 Mansac-Terrasson et peuvent reprendre l'autoroute à l'échangeur suivant. Dans l'autre sens, la circulation se fait uniquement sur la bande d'arrêt d'urgence, le temps d'évacuer les véhicules et de nettoyer les hydrocarbures qui se sont répandus sur la chaussée.