Corrèze: un chevreuil à l'origine d'un grave accident sur l'A20 ce dimanche

Un motard et son passager sont en urgence absolue ce dimanche soir après avoir percuté une voiture qui a elle même percuté un animal sur l'autoroute A20 en Corrèze.(Photo d'illustration)

Ce dimanche un accident s'est produit vers 16h30 sur l'autoroute A20 dans le sens Nord / Sud en Corrèze. Au niveau de Salon-La-Tour précisément entre la sortie Masseret et la sortie en direction d'Uzerche. Un animal a traversé les voies, provoquant une collision entre une voiture et une moto.

Un motard et son passager gravement blessés sur l'A20 en Corrèze

En fin d'après midi donc, un chevreuil a déboulé sur les voies de circulation de l'autoroute A20. Une voiture qui circulait dans le sens Nord/Sud a percuté l'animal, le tuant sur le coup. L'accident s'est produit entre les sorties Masseret et Uzerche. Le choc a entraîné une réaction en chaîne et un ralentissement.

Celui-ci n'a pu être évité dans la foulée par une moto. Un motard et son passager ont à leur tour percuté la voiture. Âgés d'une soixantaine d'années selon les pompiers, ils ont été éjectés du deux-roues sur le coup.

Les passagers de plusieurs voitures ont été choqués par l'accident, mais le motard et son passager sont eux en urgence absolue d'après les pompiers. Ils vont être transférés vers l'hôpital de Brive en Corrèze et de Limoges en Haute-Vienne.

Prudence si vous roulez sur ce secteur, la circulation ne se fait que sur une voie. Un fort ralentissement est observé entre 800m et 1 kilomètre avant le lieu de l'accident selon les forces de l'ordre.

Un poids lourd renversé sur la RN147 en Haute-Vienne un peu plus tôt dans la journée

Un autre accident a lui aussi entraîné des perturbations sur la route en Haute-Vienne. Peu après midi un camion transportant un dérivé de produit laitier s'est renversé sur la RN 147. L'accident s'est produit dans le virage de la Varogne sur la commune de Berneuil.

Le conducteur s'en sort indemne, il a été transporté pour des examens médicaux à l'hôpital de Limoges. Son en camion citerne en revanche s'est percé dans le choc. 10 000 litres de petit-lait se sont renversés d'après les pompiers. Il n'y a pas de risque de pollution dans le Vincou, le ruisseau qui borde la RN 147 à cet endroit là . Le produit a été en partie dissout et absorbé par un espace marécageux à proximité.

La circulation a été déviée. Elle l'est toujours ce dimanche en fin d'après-midi et pour plusieurs heures encore. Il s'agit de relever le camion citerne. L'opération pourrait durer jusqu'à 21 heures ou plus.

Les poids-lourds sont invités à éviter le secteur et à emprunter la déviation suivante : RN 145 puis A20 pour poursuivre leur itinéraire.