Corrèze : un conducteur placé en garde à vue après avoir fauché un gendarme et un pompier

Ce dimanche matin, un pompier et un gendarme ont été fauchés alors qu'ils intervenaient sur un accident sur l'A89, à hauteur de Saint-Pantaléon-de-Larche, dans le sens Clermont-Ferrand-Bordeaux. Le pompier est sorti de l'hôpital et le gendarme a été transféré au CHU de Limoges et opéré ce dimanche.