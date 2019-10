Corrèze : un contrôle routier des gendarmes se transforme en saisie de cannabis

Partis pour effectuer un banal contrôle routier à Varetz, les gendarmes de Donzenac, en Corrèze, ont finalement découvert des pieds de cannabis et différentes drogues au domicile de la mise en cause.

Varetz, France

Ils ont eu... du flair. Car c'est bien après avoir senti une forte odeur de cannabis que des gendarmes de la communauté de brigades de Donzenac, en Corrèze, ont transformé leur intervention. Ce mercredi matin, ils sont initialement mobilisés à Varetz pour un contrôle routier mais, une fois sur place, ils sont intrigués par leur odorat.

Cannabis, cocaïne, ecstasy, méthamphétamines

Quelques mètres plus loin, ils découvrent finalement une vingtaine de pieds de cannabis sous une serre. En se présentant au domicile de l'habitante de 38 ans, les gendarmes découvrent aussi de la cocaïne, des méthamphétamines et de l'ecstasy. Placée en garde à vue, la mise en cause a indiqué que tout cela relevait de sa consommation personnelle. Elle sera jugée en janvier prochain par le tribunal de Brive.