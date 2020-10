Corrèze : un homme de 25 ans est recherché, sa voiture découverte immergée dans la rivière Dordogne

Des pompiers plongeurs corréziens scrutent les eaux de la rivière Dordogne dans le secteur de Neuvic, ce vendredi, appuyés par des gendarmes. Tous sont très activement mobilisés après la découverte d'une voiture dans les eaux de la rivière en contrebas de la départementale 982, près du pont de Saint Projet qui relie la Corrèze au Cantal.

Les parents donnent l'alerte

Cela fait suite à un signalement effectué par les parents d'un homme de 25 ans, jeudi soir, inquiets de ne pas voir rentrer leur fils parti à Mauriac, dans le département voisin.

Un endroit abrupt

Ce vendredi matin, une trace de sortie de route a été identifiée, puis la Peugeot 207 du jeune homme a été découverte une vingtaine de mètres en contrebas de la chaussée, dans un endroit abrupt.

Le véhicule serait très abîmé et aurait fait plusieurs tonneaux selon les informations de France Bleu Limousin. Les secours n'ont découvert personne dans l'habitacle, et s'attachent à sortir le véhicule des eaux dans dans conditions très difficiles. Le propriétaire de la voiture manque à l'appel et est donc recherché.