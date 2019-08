Corrèze : un homme de 36 ans décède dans un accident de la route à Lanteuil

Lanteuil, France

C'est vers 21 heures ce mercredi soir que l'accident a eu lieu au lieu-dit Bois-la-Cave sur la commune de Lanteuil. Au volant de sa voiture un homme de 36 ans circulait sur une petite voie communale lorsqu'il a quitté la route pour une raison indéterminée. Son 4X4 a terminé sa course couché dans un fossé. L'homme est décédé est décédé sur place. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de cet accident

Quatre blessés dont un nourrisson en urgence absolue

Un autre accident a eu lieu en Corrèze cette fois ce jeudi à 11h20. Il se situe à hauteur de Saint-Angel, au lieu-dit l'Espinet sur la départementale 1089. Là encore une seule voiture et une perte de contrôle sont en cause. A bord quatre occupants, deux adultes, un adolescent et un nourrisson. Ce dernier a été le plus gravement atteint. Il est en urgence absolue. Il a été transporté, comme les trois autres victimes, au centre hospitalier d'Ussel.