Corrèze : un homme de 66 ans décède dans un accident à Jugeals-Nazareth

C'est un malaise qui serait à l'origine de cet accident en fin de matinée ce lundi à Jugeals-Nazareth en Corrèze. Il a fait une victime, un homme de 66 ans, et un blessé léger, la femme de ce dernier également de 66 ans. Deux enfants qui étaient dans la voiture n'ont pas été blessés.

L'accident a eu lieu en fin de matinée à Jugeals-Nazareth. La voiture d'une famille de touristes originaires de l'Essonne a percuté le mur d'une maison. Selon toute vraisemblance le conducteur, un homme âgé de 66 ans, aurait eu un malaise et foncé droit vers la maison. Ce dernier était déjà en arrêt cardiorespiratoire à l'arrivée de pompiers. Malgré leurs efforts il n'a pu être ranimé. La femme qui était à ses côtés a été légèrement blessée et hospitalisée à Brive. Deux enfants, un garçon de 10 ans et une fille de 14 ans, qui étaient à l'arrière du véhicule, s'en sortent indemnes.