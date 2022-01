Corrèze : un homme mis en examen pour viol durant un covoiturage

Ce samedi 22 janvier, un homme a été mis en examen par un juge d'instruction à Brive pour viol. Les faits se seraient déroulés au cours d'un covoiturage avec pour point de départ la ville de Toulouse. L'individu avait donc pris sa passagère dans la ville rose. Le conducteur aurait au cours du trajet dévié du parcours normalement prévu. Une bifurcation vers le Vigeois à une trentaine de kilomètres au nord de Brive, non loin de l'A20.

C'est dans cette commune que le trentenaire s'en serait pris à sa passagère avant de la déposer plus loin. La victime a tout de suite contacté les secours et l'homme a été interpellé. L'homme était déjà connu des services de police mais pas pour des faits de viol. Son placement ou non en détention provisoire était en débat ce samedi soir devant le juge des libertés et de la détention. Le parquet a demandé une incarcération en attente de son procès.