Corrèze : un homme retrouvé mort dans les bois à Toy-Viam

Toy-Viam, France

Le cadavre d'un homme a été découvert ce samedi vers 11h30 dans les bois de la commune de Toy-Viam près de Tarnac. Âgé d'environ 70 ans, il était porté disparu depuis la veille. Il était parti chercher des champignons. On ne connaît pas pour l'heure les causes de son décès. Une autopsie va être pratiquée, et une enquête est ouverte.