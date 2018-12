Corrèze : un homme tué près de Brive, son fils arrêté

Brive-la-Gaillarde, France

Un homme d'une vingtaine d'années vient d'être arrêté par les gendarmes de la Corrèze à Cublac, à la frontière avec la Dordogne. Ils ont été alertés peu après 17h et ont, dès leur arrivée sur les lieux du drame, interpellé puis placé en garde à vue l'individu qui se trouvait en état de choc.

Le fils aurait tué son père

Ce jeune homme est soupçonné d'avoir tué son père, âgé de 47 ans, avec un couteau à la maison de ce dernier, dans le bourg de Cublac. Le motif reste encore à établir de manière certaine, mais, selon les premières informations de France Bleu Limousin, c'est après une dispute entre les deux hommes que le fils de la victime se serait saisi de l'arme blanche avant d'asséner plusieurs coups.

Altercation entre les deux hommes

Le mis en cause serait arrivé sur place quelques minutes plus tôt en voiture avec sa mère, séparée du père, pour récupérer des affaires. C'est alors que le ton serait monté entre le père et son fils qui aurait donc donné les coups de couteau. Les secours, immédiatement appelés par des voisins, ont tenté de réanimer la victime, qui perdait beaucoup de sang, pendant près d'une demi heure. En vain. Domicilié à Cublac depuis quelques mois, ce père de famille n'avait pas fait parler de lui depuis son arrivée. Son fils ferait lui l'objet d'un suivi psychiatrique.