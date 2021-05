Corrèze : un important incendie dans une scierie d'Egletons

Une quarantaine de pompiers corréziens sont mobilisés ce dimanche pour lutter contre un incendie dans la scierie Arbos, à Egletons. Le feu a pris vers 10h, à priori au niveau d'une machine, dans une zone de stockage contenant 200 m3 de bois. La nature de l'entreprise rend évidemment l'opération plus délicate et si le feu était circonscrit à midi, les pompiers prévoyaient de rester sur place une bonne partie de la journée pour éteindre totalement les flammes et éviter tout risque de reprise.

Selon les premiers éléments recueillis sur place, les gendarmes privilégient la thèse de l'accident. Aucune autre entreprise, ni aucune habitation n'était heureusement menacée aux alentours. En revanche les dégâts pourraient être très importants pour la scierie.