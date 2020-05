Corrèze : un jeune conducteur pris à 161 km/h au lieu de 80, un autre de 16 ans arrêté sans permis

Une quinzaine d'infractions relevées en deux heures. Voilà le bilan de l'opération de contrôles menée ce jeudi, entre 18h30 et 20h30, sur le contournement Nord de Brive par la brigade motorisée de la compagnie de gendarmerie de la cité gaillarde.

A 16 ans, au volant sans permis et en téléphonant

Alors que les services de l'Etat en Corrèze note " un véritable relâchement des comportements sur les routes " selon le directeur de cabinet du préfet de la Corrèze, par ailleurs référent sécurité routière dans le département, la triste première place du podium revient à un apprenti conducteur pris à 161 km/h au lieu 80. Son permis lui a bien évidemment été retiré... ce qui n'a pas pu être fait pour un autre conducteur, âgé de 16 ans. Et pour cause : il a été contrôlé sans permis seul à bord du véhicule. En plus de ça, il était au téléphone lorsqu'il a été pris. Des poursuites sont engagées. Enfin, un autre chauffard a été pris aussi téléphone en main et à 123 km/h au lieu de 90. Conformément à la réglementation entrée en vigueur il y a une semaine, son permis a été retiré.

à lire aussi Infractions commises avec le téléphone au volant : le permis de conduire désormais automatiquement retenu

Et, alors que certains usagers de la route sont tentés, dès ce week-end rallongé, de s'affranchir des règles de la première phase du déconfinement toujours en vigueur jusqu'à lundi inclus, le préfet de la Corrèze fait preuve de fermeté. " La limitation de déplacements dans un rayon de 100 km/h s'applique toujours, tout comme ce qui est en vigueur pour l'accès aux plans d'eau, lacs et plages. Il va y avoir des contrôles sur tous ces sujets ce week-end, et on en tirera les conséquences quand il y aura des violations manifestes et délibérées ".

à lire aussi Restaurants, bars et cafés : ce que prévoit la nouvelle phase du déconfinement

Il rappelle que ce sera à compter de mardi que la deuxième phase débutera, lors de laquelle il y aura " un retour à la liberté, alors que l'interdiction deviendra l'exception ".