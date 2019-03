Corrèze : un motard très grièvement blessé après s'être fait couper la route par une voiture

Un homme de 49 ans est très sérieusement blessé à la tête, aux bras et aux jambes, après une collision extrêmement violente entre sa moto et une voiture à Saint Pardoux l'Ortigier, en Corrèze. L'automobiliste a coupé la route au motard, il a été évacué par hélicoptère à l'hôpital de Limoges.

Saint-Pardoux-l'Ortigier, France

Le pronostic vital d'un homme de 49 ans était engagé en fin de matinée ce lundi quand il a été évacué par hélicoptère vers l'hôpital de Limoges, mais son état semble s'être légèrement amélioré depuis. Cela fait suite à la très violente collision, en Corrèze, entre le deux-roues de ce motard domicilié à Condat-sur-Ganaveix, et la voiture d'un homme de 72 ans habitant Monceaux-sur-Dordogne.

Il redémarre d'un stop alors que le motard est engagé sur la route principale

Le choc s'est produit aux alentours de 11 heures du matin sur la commune de Saint Pardoux l'Ortigier, au croisement entre la RD 920 et la RD 156 au lieu dit "La croix de fer". Selon les premiers éléments de l'enquête ouverte, le conducteur du Dacia Duster a refusé la priorité au motard en redémarrant d'un "stop" alors que le deux roues était engagé sur la route principale. Dans le choc, le conducteur de la moto a été très grièvement blessé à la tête, aux bras et aux jambes. Le dépistage à l'alcool et aux stupéfiants pratiqué sur le conducteur de la voiture, sorti indemne de l'accident, s'est révélé négatif.