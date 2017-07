Corrèze : un patron condamné pour tentative d'agression sexuelle et harcèlements sur des anciens salariés

Cet homme de 55 ans condamné jeudi, à la tête d'un cabinet d'expertise automobile à Brive et de plusieurs centres de contrôle technique automobile, sera notamment inscrit sur le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

Il a été jugé le 11 mai dernier par le tribunal correctionnel de Brive qui avait mis sa décision en délibéré pour l'audience de ce jeudi 6 juillet au matin. Et l'homme vient d'être condamné à deux ans de prison dont un avec sursis mise à l'épreuve pendant deux ans. Il est aussi condamné à des obligations de soins, à indemniser les parties civiles (de 200€ à 2.000€), à une amende de 10.000€ et à une inscription sur le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Mais le tribunal n'a pas suivi toutes les réquisitions du procureur qui demandait aussi une interdiction de gérer une entreprise pendant deux ans.

Des paroles et des faits déplacés

Ce chef d'entreprise âgé de 55 ans, à la tête d'un cabinet d'expertise automobile à Brive et de neuf centres de contrôle technique automobile de Limoges à Souillac en passant par Ussel, Tulle et Argentat, était poursuivi pour des agressions sexuelles et des harcèlements sexuels et moraux par huit anciennes et anciens salarié(e)s. A la barre le 11 mai, tous ont évoqué ses méthodes brutales : ses appels incessants ; ses reproches professionnels et vestimentaires ("il faut des jupes") ; ses injonctions (le tutoyer et lui envoyer un message le soir) ; ses propos dérangeants ("tu es une jument à débourrer", "tu vas être mon nouveau joujou") ; et ses actes (serrage d'une salariée dans ses bras, main sur la cuisse et même sur la poitrine d'une autre d'entre elle). Des faits que ce patron à la personnalité pour le moins étonnante a nié en bloc en évoquant la théorie du complot et en répondant à côté... sauf pour une : mais c'est elle qui l'aurait embrassé. Les conclusions de l'expert psychiatrique disent autre chose : l'homme est décrit comme narcissique avec un sentiment de supériorité aux autres, pervers, manipulateur et incapable d'auto-critique.

L'agression sexuelle pas retenue

Ce jeudi matin, le tribunal l'a relaxé pour l'agression sexuelle sur une ex salariée. Mais a requalifié les faits et l'a condamné pour tentative d'agression sexuelle sur une autre ancienne collaboratrice. En revanche, il a bien été reconnu coupable des autres chefs : harcèlements sexuels et moraux.