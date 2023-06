Corrèze : une conductrice héliportée en urgence absolue après un accident à Lubersac

Une automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture, qui a fait une sortie de route sur la départementale 901, à Lubersac, ce vendredi vers 13h. Le véhicule a terminé sa course sur le toit et cette femme de 53 ans a été évacuée en état d'urgence absolue par l'hélicoptère du SAMU 87, vers le CHU de Limoges. Son fils de 17 ans, qui se trouvait à ses côtés, est plus légèrement blessé. Il a été transporté à l'hôpital de Saint-Yrieix-la-Perche.

Une voie de circulation a été neutralisée le temps de prendre en charge les victimes. Les circonstances précises de l'accident restent à déterminer. Une mission confiée aux gendarmes de la Corrèze, qui se sont rendus sur place.