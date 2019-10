Corrèze : une enquête est ouverte après une double overdose de fentanyl

Corrèze, France

La justice corrézienne a ouvert une information judiciaire après la consommation dramatique de fentanyl par deux corréziens d'une vingtaine d'années, samedi soir à Chanac les Mines, près de Tulle.

Cet événement inquiète particulièrement les autorités corréziennes car les deux jeunes victimes ont consommé ce produit lors d'une simple fête d'anniversaire entre amis. D'où cette question : comment ce fentanyl - un analgésique extrêmement puissant - est-il arrivé là, dans le cadre d'une soirée tout à fait classique ? Comme le soulignent les enquêteurs, il ne s'agissait pas d'un rassemblement de type "rave-party" où des substances illicites circulent souvent.

Le fentanyl, un produit mortel à tout petite dose

Du coup, la justice veut rapidement remonter la piste et la filière, d'autant plus que d'autres drogues étaient présentes ce soir-là, notamment cannabis et cocaïne. Mais dans tout cela, le fentanyl est le produit le plus dangereux : ce médicament anti-douleur est tellement fort qu'il peut être mortel à une dose minuscule.

Les deux jeunes corréziens ont vraiment frôlé le pire, même s'ils sont désormais hors de danger grâce à leur hospitalisation en urgence au CH de Tulle samedi soir. D'après nos informations, l'un des deux a dû être réanimé après avoir fait un arrêt cardiaque.

Le fentanyl, qui fait des ravages notamment aux Etats-Unis, est apparu il y a peu de temps en France. C'est donc une très mauvaise surprise qu'il circule déjà en Corrèze.