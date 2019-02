Corrèze : une quinzaine de véhicules dégradés dans le secteur de Beaulieu, deux hommes arrêtés

Par Nicolas Blanzat, France Bleu Limousin

Deux hommes de 17 et 18 ans ont été arrêtés et traduits devant la justice après des dégradations de véhicules. Les faits, commis entre décembre et janvier, ont été commis pour partie dans le secteur de Beaulieu, en Corrèze, mais surtout dans le Lot voisin.