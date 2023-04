Corrèze : une requête en nullité va-t-elle fragiliser l'enquête sur le meurtre de Justine Vayrac ?

Un rebond inattendu s'ajoute ce mercredi dans l'affaire Justine Vayrac , cette jeune femme dont le corps a été retrouvé enterré à Beynat (Corrèze) en octobre dernier, après qu'elle a passé une soirée en discothèque à Brive. L'avocat de Lucas L., mis en examen pour le viol et le meurtre de Justine, conteste la validité de la procédure. Me Michel Labrousse a déposé ce mercredi une requête en nullité devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Limoges.

Le défenseur du jeune homme estime que la procédure pénale n'a pas été respectée dans les premières heures de l'enquête, lors de la garde à vue et de la saisine d'une des juges d'instruction. Selon lui, les droits de la défense n'ont pas été suffisamment respectés au cours de la garde à vue, pointant notamment l'absence d'assistance systématique du suspect lors des phases d'interrogatoire. Selon Me Labrousse, lors de ses déclarations en fin de garde à vue, Lucas L n'a pas été accompagné de son avocat. Or, selon la conférence de presse donnée à l'époque par le parquet de Limoges , c'est à ce moment là que le suspect a avoué le meurtre de la jeune femme et révélé le lieu où se trouvait le corps.

Une nullité aurait de lourdes conséquences sur le dossier

Par ailleurs, d'après l'avocat, certains actes de l'enquête réalisés à l'issue de la garde à vue auraient été conduits en dehors de la saisine de la juge d'instruction. Il pointe donc la nullité de toute les éléments de procédure découlant de la garde à vue et ces actes d'enquête.

Les conséquences seraient lourdes sur la suite du dossier. Ainsi, les aveux de Lucas L., la localisation du corps de Justine, la découverte du cadavre par les enquêteurs, jusqu'au résultat même de l'autopsie seraient annulés si les juges de la chambre de l'instruction donnent suite à cette requête. La justice se retrouverait alors avec un dossier quasiment vidé de son contenu.