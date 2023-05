Corrèze : une voiture plonge dans la Rhue, à Bort-les-Orgues, un blessé

L'opération a mobilisé plus d'une trentaine de sapeurs-pompiers (photo d'illustration).

C'est un spectaculaire accident qui s'est produit ce mercredi matin en Corrèze, sur la commune de Bort-les-Orgues. Pour une raison encore inconnue, vers 4h30, une voiture a fait une sortie de route et a fini sa course dans la rivière la Rhue, en trente mètres en contrebas de la Départementale 922.

ⓘ Publicité

Arrivés rapidement sur place, les plongeurs des Sapeurs pompiers de Corrèze ont pu récupérer un homme de 43 ans, qui a été transporté, conscient, à l'hôpital d'Ussel. Les pompiers sont également allés vérifier qu'il n'y avait personne d'autre dans l'habitacle du véhicule immergé.

Une vingtaine de pompiers dépêchés sur place

Cette intervention a mobilisé une vingtaines de pompiers, dont des plongeurs et des spécialistes des risques technologiques, afin de s'assurer qu'aucune pollution ne souillait la rivière.

On ne sait pas, pour l'heure, quelles sont les causes et les circonstances précises de cet accident.