Corruption de mineur : un retraité agricole de Bussunarits reconnu coupable mais pénalement irresponsable

Déclaré coupable, mais pénalement irresponsable en raison de son état de santé mentale. Un retraité agricole de 68 ans de Bussunarits-Sarrasquette, en Basse Navarre, était jugé ce jeudi 18 août 2022 devant le tribunal judiciaire de Bayonne, pour des faits de "tentative de corruption de mineur". Le 13 juin dernier, il avait fait des propositions sexuelles à deux jeunes filles de 14 et 15 ans devant leur collège de Saint-Jean-Pied-de-Port. Un expert psychiatre a estimé que le prévenu souffrait d'une pathologie mentale, ne lui permettant pas d'être responsable pénalement des faits. Une "abolition du discernement" qui a entraîné l'abandon des poursuites. En revanche, il a été condamné civilement à verser 1 500 euros de dommages-intérêts au papa de l'une des jeunes victimes, qui s'était constitué partie civile lors d'une audience qui laisse un goût d'inachevé.

Pas conscience de la gravité des faits

Grand, mince, les cheveux gris et la petite moustache bien taillée, Jean-Baptiste ne comprend pas ce que la justice lui reproche. Pourtant, à la lecture des faits par la présidente du tribunal Maud Bouetel, il n'y a guère de doute. Mi-juin dernier, en fin d'après-midi, deux jeunes filles mangent leurs goûtés devant leur collège de Garazi. L'ancien agriculteur, qui vit avec sa sœur sur l'exploitation, passe et repasse avec sa voiture devant les collégiennes pour les complimenter sur leur physique, et leur donner rendez-vous en pleine nuit. Mais les gamines prennent peur. Devant les enquêteurs de la gendarmerie, elles parlent de "regards vicieux et de propos dégoûtants". Une plainte est déposée. À la barre du tribunal, le prévenu se défend : "À partir de 15 ans, ça va, mais sans les forcer bien sûr !". À cet instant, le tribunal se rend bien compte que l'homme n'est pas en mesure de saisir la gravité des faits.

Anomalie mentale

La présidente du tribunal insiste, pour tenter de cerner le personnage qui semble hors du temps. "Avez-vous compris que quelque chose n'est pas normal dans votre comportement ?". Réponse du prévenu : "Elles sont belles, et chaque fois qu'une femme me regarde, je pense qu'elle a envie de moi". Le rapport de l'expert psychiatre est sans appel. Il constate une anomalie mentale, une psychose qui a aboli le discernement de Jean-Baptiste au moment des faits. Il n'est pas curable, pas dangereux et pas accessible à une sanction pénale. Le parquet n'a d'autre choix que de suivre cette voie. Elodie Goyard, substitute de procureur de la République, précise que, tout de même, l'homme "sera inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles" (Fijais).

Papa partie civile : "Les filles ont eu peur et ont été choquées" Copier

Pour la défense du prévenu, il n'est pas question de nier les faits. Mais Me Géraldine Pousson précise que son client n'est pas dangereux, et qu'il "est un enfant dans sa tête et dans son mode de pensée". Des mots que le papa de l'un des petites victimes a bien du mal à comprendre. L'homme fait savoir au tribunal qu'il ne veut plus le voir rôder autour du collège de sa fille. Une injonction que même la présidente du tribunal a semblé approuver.

Reportage France Bleu Pays Basque Copier