Corse : 10,9 % d'inscrits en moins à Pôle emploi au 3e trimestre

Toutes catégories confondues, le nombre de demandeurs d'emploi à baisser de plus de 7% entre le deuxième et troisième trimestre 2021.

Le nombre de demandeurs d'emploi recule en France. Et c'est même en Corse que la décrue est la plus spectaculaire. Au troisième trimestre, par rapport au deuxième, Pôle emploi recense 10.9% d'inscrits en moins dans la catégorie A. Catégorie qui regroupe tous ceux n'exerçant aucune activité. Toutes catégories confondues (A, B et C), la baisse est de 7,3 %, toujours sur la même période (juillet, août et septembre).

Cette diminution du nombre de demandeurs d'emplois est tout de même à relativiser. En effet, elle survient à un moment de l'année (les mois précités) où l'économie insulaire est dopée par le tourisme. D'autant que, cet été, par rapport à l'an passé, les touristes - étrangers - ont fait leur retour. Les entreprises, celles du secteur notamment, avaient donc de gros besoins.

Une vraie dynamique

Néanmoins, chercher à trop relativiser ce recul du chômage serait une erreur. L'économie est actuellement dans une dynamique plus forte qu'en 2019. Deux indicateurs le montrent.

Le premier d'entre eux, c'est la quantité d'offres d'emplois déposée par les entreprises sur le bureau de Pôle emploi. Entre janvier et septembre, il y en a eu près de 17% de plus qu'il y a deux ans, sur la même période.

Et le second, c'est l'évolution de l'emploi durable. En Corse, ces 9 derniers mois, les entreprises ont proposé plus de 35% de CDI en plus que sur la même période en 2019.