Corse : de lourdes peines requises dans un procès des fraudes agricoles

Le procès de l'exploitation bovine de la famille Rossi à Letia se tient depuis mardi au tribunal correctionnel d'Ajaccio. Elle est soupçonnée d'avoir détournée 1.4 millions d'euros d'aides européennes, de 2015 à 2019. Cinq personnes, dont l'ancien directeur de la chambre d'agriculture de Corse-du-Sud, Jean-Dominique Rossi, sont poursuivies dans ce dossier emblématique.

Le but c'est évidemment d'éviter ces organisations systémiques ou cette mafia agricole

Le procureur de la République a donc requis 36 mois de prison dont 18 avec sursis à l'encontre de Jean-Dominique Rossi. L'ancien directeur de la chambre d'agriculture de Corse-du-Sud avait selon lui un "devoir d'exemplarité". Le parquet est revenu sur ce contrôle du comité départemental antifraudes qui n'a pas trouvé les 530 vaches sur les 2200 hectares de l'exploitation familiale de Letia. Nicolas Septe a en suite demandé 24 mois de prison dont 12 avec sursis contre l'épouse de l'ancien directeur ; 18 mois dont 12 avec sursis contre ses deux fils et une peine de 8 mois d'emprisonnement, dont 6 avec sursis, contre Augustin Guardella, l'ouvrier agricole. "Les prévenus nient, comme ils l'ont fait tout au long de l'enquête, explique le procureur, mais la réalité du dossier me semble différente, avec des martingales mises en œuvre pour réaliser ces escroqueries et frauder les aides à la PAC. Le but c'est évidemment d'éviter ces organisations systémiques ou cette mafia agricole".

Nicolas Septe Copier

Des fraudes ou de simples négligences montées en épingle ? Les avocats dénoncent une affaire médiatisée par le parquet et la préfecture qui ont grossi le trait. Et où la défense n'a pas pu exprimer ses droits. C'est ce qu'explique Me Frédérique Campana, qui porte la voix de l'épouse de l'ancien directeur de la chambre d'agriculture de Corse du Sud, Béatrice Rossi. "Toutes les aides qu'elles perçoit lui sont dues. Elle conteste fermement l'infraction. Nous sommes dans un dossier extrêmement complexe. Elle n'est pas du tout fraudeuse".

Me Frédérique Campana Copier

Le jugement sera mis en délibéré.