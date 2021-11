Corse : des condamnations à la prison pour fraudes aux aides agricoles

Le tribunal correctionnel de Bastia a condamné quatre membres d’une même famille à des peines de prison allant de deux moins à un an pour des fraudes aux aides agricoles.

Le délibéré a été rendu ce mercredi 10 novembre.

Le tribunal correctionnel de Bastia a condamné quatre membres d’une même famille à des peines allant de deux mois de prison et 4.900€ d'amende à 1 an de prison et 10.000€ d'amende.

Lors de l'audience de cette affaire, en juillet dernier, le ministère public avait requis des peines allant jusqu'à deux ans de prison. Les personnes impliquées dans ce dossier sont accusées de détournements présumés d'aides allant jusqu'à 750.000€ entre 2015 et 2019, à Lucciana, Piano et Corscia.

De fausses exploitations

Hier, la justice a estimé qu'un système de fausses exploitations agricoles avait été mis en place.

Sur les quatre exploitations bovines déclarées par la famille Valesi, le tribunal n'en a reconnu qu'une, celle du fils, Don Louis Valesi, néanmoins reconnu coupable d'avoir surestimé ses déclarations pour toucher plus d'argent. Ce dernier est ainsi condamné à 4.900€ d'amende et deux mois de prison.

En ce qui concerne le reste de sa famille, Jean Sauveur Valesi son père, Pascale Riffier Valesi sa mère et Jean-Thomas Valesi son frère, le tribunal a estimé qu'ils étaient les chefs de trois exploitations qui n'existaient pas, et qu'ils avaient donc injustement perçu des aides. Une version que contestent leurs avocats, en invoquant par exemple, des contrôles de 2015, qui validaient à l'époque l'existence d'un cheptel important de vaches.

Les arguments n'ont pas convaincu le tribunal. Près de 400 000€ saisis par la justice ne seront pas rendus à la famille Valesi. À Cela, il faut ajouter des peines de prison allant de deux mois à un ans et des amendes allant jusqu'à 10.000€ par personne.

La défense étudie la possibilité de faire appel dans les prochains jours.