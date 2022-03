Corse : des CRS ont-ils chanté La Marseillaise pendant les obsèques d'Yvan Colonna ?

Des CRS en Corse ont-ils chanté La Marseillaise pendant l'enterrement d'Yvan Colonna, vendredi dernier ? Plusieurs vidéos semblant montrer cette scène circulent sur les réseaux sociaux, ce qui a poussé environ 500 personnes à manifester dimanche devant la caserne de Furiani. Un journaliste de Franceinfo a pu vérifier les données de l'une des vidéos.

Un chant filmé au début de l'enterrement

Franceinfo indique que l'un de ses journalistes a rencontré à proximité du cantonnement de Furiani l'une des personnes qui a filmé la scène, c'est un témoin qui travaille près des lieux. Les données d'enregistrement de la vidéo, consultées par le journaliste, montrent que la scène a été filmée le vendredi 25 mars 2022 à 14h59, soit quelques secondes avant 15h, heure de début de l'enterrement d'Yvan Colonna. Elles se déroulaient alors à Cargèse, en Corse-du-Sud. Les images montrent des hommes en civil devant des bâtiments et semblant chanter La Marseillaise. Le témoin indique au journaliste avoir "mal" vécu la scène : "Je trouve inadmissible qu'on se mette à chanter La Marseillaise au moment précis où commence la cérémonie religieuse. Quoi qu'ait fait l'homme, il doit être respecté."

Ce témoin explique avoir décidé de relayer sa vidéo après la diffusion d'une première. Elle a notamment été partagée par la sœur d'Yvan Colonna, vue plusieurs milliers de fois, et montre la scène filmée sous un autre angle. Plusieurs internautes ont considéré que la vidéo était fausse, ce qui aurait poussé le témoin à diffuser la sienne. "Je n'ai pas voulu la diffuser à la base, parce que je me suis dit que si ça met le feu aux poudres et qu'après il y a des blessés ou des morts, je n'ai pas envie de prendre cette responsabilité, raconte cette personne à franceinfo. Mais j'ai tellement lu partout que c'était faux qu'il fallait absolument que je témoigne parce que c'était très très choquant."

Mais elle souhaite tempérer : "Je ne cautionne pas la violence. Je ne cautionne pas le fait que les manifestants aient brûlé le drapeau français, de la même façon que je ne cautionne pas du tout le fait que les CRS aient chanté La Marseillaise au début de l'enterrement. Je vis ce qu'ils ont fait comme une provocation. L'heure est à l'apaisement, on souhaite que les choses s'apaisent, ce n'était pas intelligent de faire ça".

Une source syndicale dément

Ce témoin affirme cependant qu'il n'a pas entendu les CRS prononcer le nom d'Yvan Colonna, décédé après avoir été agressé en prison, où il purgeait une peine à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac. Il affirme également ne pas avoir entendu la phrase "ils l'ont eu", phrase relayée sur les réseaux sociaux, mais ajoute : "ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas dit". Une autre témoin, contacté par Franceinfo, affirme également que les chants ont commencé vers 15 heures.

Mais une source syndicale dément, indiquant que les CRS ont chanté entre 13h30 et 15h30. Dans une vidéo qu'elle a fournie à Franceinfo, les policiers sont en train de manger calmement, d'autres en train de chanter. Une source syndicale policière, interrogée par l'AFP affirme aussi que "cette compagnie était en repos et ils ont mangé à l'extérieur car la météo s'y prêtait. Comme d'ordinaire, ils ont entonné de nombreux chants dont La Marseillaise, mais sans rapport avec les obsèques d'Yvan Colonna". De son côté, le ministre de l'Intérieur n'a pas souhaité communiquer à ce sujet.