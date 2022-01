Corse : des députés à l'écoute des membres du commando Erignac

Une délégation d'une dizaine de députés de différents bords rencontre aujourd'hui à la centrale de Poissy Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, condamnés pour l'assassinat du préfet Erignac. D'autres élus rendront visite demain à Yvan Colonna à la prison d'Arles. Objectif : leur rapprochement.

La question des "prisonniers politiques" dépasse désormais les frontières de l'île. L'action menée par les députés corses au palais Bourbon porte ses fruits. Une tribune parue dans Le Monde en décembre avait réunie plusieurs sensibilités pour exiger le rapprochement des trois membres du commando Erignac encore emprisonnés sur le continent. Aujourd'hui certains de ces signataires sont à la centrale de Poissy pour rencontrer Alain Ferrandi et Pierre Alessandri.

Ugo Bernalicis, député LFI © Maxppp - Maxppp

Parmi eux, le député Ugo Bernalicis (LFI) : "Je mes suis rangé du côté de la raison et de la loi pour demander l'application du droit pour qu'il y ait, à tout le moins, un rapprochement géographique. Plus largement, je pense maintenant que la durée de détention étant largement entamée, il est temps de donner suite à leur demande de libération conditionnelle. C'est une question d'application du droit des détenus, mais aussi, dans une logique politique que j'assume, d'apaisement. Il faut en finir avec vengeance...".

Pascal Brindeau, député UDI © Maxppp - Maxppp

A l'ordre bord de l'échiquier politique, le député centriste Pascal Brindeau milite lui aussi pour un rapprochement, même si le discours est plus mesurée : "Au-delà de l'émotion autour de l'assassinat du préfet Erignac, que l'on peut comprendre dans sa famille et aussi dans une partie de l'administration de l'Etat, il faut pour que l'état de droit soit respecté, qu'il s'applique de manière juste et équitable".

La délégation qui rendra visite ce jeudi à Alain Ferrandi et Pierre Alessandri à la centrale de Poissy est également composée des parlementaires corses, mais aussi du député LREM Bruno Questel et du MODEM François Pupponi. Une délégation plus réduite ira ce vendredi à la rencontre d'Yvan Colonna à la prison d'Arles.