Corse : Deux hommes mis en examen pour tentative de meurtre

Le parquet d'Ajaccio nous a confirmé cette information. Les deux hommes interpellés dimanche, au petit matin, à la sortie d’un établissement de nuit de la cité du sel, ont été présenté à un juge hier, magistrat qui leur a signifié leur mise en examen pour la tentative de meurtre d’un commerçant de l’Extrême-Sud en 2020. Les deux hommes ont été placés en détention.

Une juge d'Ajaccio a mis en examen Jean-François Mattei et Ghjuvan Carlu Henry pour la tentative d'homicide contre Didier Alègre, un commerçant aujourd'hui âgé de 55 ans. Les faits étaient survenus dans la soirée du 24 octobre 2020 dans un lotissement de la cité du sel, pendant le couvre-feu lié aux restrictions sanitaires.

Blessée par balle au ventre, la victime avait été rapidement prise en charge. Les gendarmes de la section de recherches interprétaient cela comme un avertissement, et identifiaient un mobile : le racket. Cette extorsion avec une arme, est une circonstance aggravante de la tentative d'homicide. Enfin, une procédure incidente vise aussi les deux suspects, en cavale, et qui étaient munis de faux papiers. Lors des auditions, ils ne se sont pas expliqués et leur défense n'a pu être jointe.

La justice veut entendre Jean-François Mattei dans une autre affaire, le meurtre de Barthélémy Casanova, le conseiller municipal tué dans une discothèque à Corte le 28 janvier 2020. Un juge bastiais avait d'ailleurs lancé un mandat d'arrêt le concernant. Les gendarmes avaient tenté de l'intercepter dans le Niolu et en plaine orientale, ces deux dernières années.