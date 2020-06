Corse-du-Sud : la série des faits-divers s'allonge

Dans la nuit de vendredi à samedi, c'est un bar du centre du village d'Evisa qui a été ciblé, selon les gendarmes de Vicu. Les vitres du commerce ont apparemment volé en éclat et les propriétaires ne s'en sont rendu compte qu’au matin suivant. Une plainte devrait être déposée.

Dans la nuit de vendredi à samedi, c'est un bar du centre du village d'Evisa qui a été ciblé, selon les gendarmes de Vicu. - DR/

Puis à une demi-heure de route d'Evisa, à Murzu ce samedi, c’est un jeune-homme de 25 ans qui a subi une blessure par arme à feu. Une blessure à une main, qu'il dit s'être faite lui-même, selon nos confrères de France 3 Corse Via Stella. Le jeune-homme serait connu des services de police et pour l'instant, aucun lien n’est établi entre les deux affaires sur lesquelles la gendarmerie de Vicu enquête.

De nombreuses réactions

Deux faits divers en un week-end dans cette région, quelques jours après les assassinats commis à Ajaccio, cela fait réagir. D’abord ce sont les autorités, la procureure Carine Greff, et le préfet de Corse Franck Robine ont tous deux voulu occuper le terrain, après les fusillades de Mezzavia et du Cours Général LeClerc, qui rappelons-le ont fait deux morts et un blessé. Ce vendredi, tous deux ont supervisé des contrôles de véhicules sur les stupéfiants et les armes, aux entrées de l'agglomération ajaccienne.

Puis sur Facebook et Twitter, le collectif "A maffia nò, a vita iè" a réagi également. Il dénonce « une politique de communication », qui « a ses limites ». « Elle n’est pas de nature à rassurer ceux qui espèrent que les autorités seront intraitables contre la pression mafieuse », estime le collectif mené par Léo Battesti.

Notez d'ailleurs que c'est le collectif "A maffia nò, a vita iè" qui s'est fait écho du mitraillage du bar d'Evisa sur les réseaux sociaux. Le collectif anti-mafia qui apporte son soutien au commerçant visé.