Corse : il s'appelait Salah Klai, abattu dans une "indifférence quasi générale"

Salah Klai, ce nom ne vous dit peut-être rien, ou une information vaguement entendue, d'une oreille distraite. C'est le nom de cet ouvrier agricole tunisien tué le 31 janvier dernier dans le centre de Cargèse. Un homme décrit comme sans histoires, inconnu des services de la police et de la justice. "Une victime de plus qui nous renvoie à la naissance d'Avà Basta en 1985, quand un honnête employé municipal d'origine marocaine, qui balayait la rue, tombait sous les balles de misérables racistes ", écrit le collectif dans un communiqué.

A l'arrivée des secours, il était toujours vivant, il a leur a dit Pourquoi j'ai si mal au dos, il ne savait pas qu'on venait de l'assassiner

Mais son président, Joseph Maestracci, se refuse à parler de crime raciste : "Nous serons à Cargèse, à ce rassemblement, en "paceri", en porteurs de paix parce que Salah Klai est Cargésien avant tout, il a vécu à Cargèse plus qu'en Tunisie. Il est tombé dans une indifférence quasi générale. Moi, j'ai entendu un ouvrier tunisien a été tué, il n'avait pas d'état civil. Je remercie la mairie de Cargèse d'avoir sorti un avis nécrologique qui lui a redonné son nom. Mais nous ne parlons pas de crime raciste, nous ne pensons pas d'ailleurs qu'il s'agit d'un crime raciste parce que Salah Klai était apprécié de tous. Non, nous n'appelons pas à un rassemblement contre le racisme, nous nous insurgeons contre le crime d'un homme paisible de 68 ans, tué de trois balles dans le dos, un matin ensoleillé à Cargèse. Joseph Maestracci poursuit la voie étrangle par l'émotion : "A l'arrivée des secours, il était toujours vivant, et il a leur a dit Pourquoi j'ai si mal au dos, il ne savait pas qu'on venait de l'assassiner". Il s'appelait Salah Klai.

Un rassemblement en sa mémoire a lieu ce samedi 6 mars, à 14 heures à Cargèse, devant le monument aux Morts.